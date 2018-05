ASSE : Un gardien trouve une porte de sortie

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Etre deuxième gardien à l’AS Saint-Etienne est loin d’être une partie de plaisir, tant Stéphane Ruffier est incontestable et intouchable à son poste. Mais pour le troisième portier du club, l’espoir d’avoir du temps de jeu est illusoire et Anthony Maisonnial l’a bien compris. Le jeune gardien a donc quitté l’ASSE et s’est engagé pour le FC Sion, après avoir été proche du Stade Rennais. Le nouveau numéro… 42 du club suisse n’aura donc connu que deux matchs en Ligue 1, plutôt bien négociés la saison dernière avec son club formateur. Il était en fin de contrat dans le Forez.