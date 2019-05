ASSE : Un entraineur pas cher et apprécié, les Verts ont trouvé

Dans : ASSE, Ligue 1.

Fatigué par ses 18 mois à la tête de l’AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset a décidé de prendre du repos et de passer la main chez les Verts, malgré l’énorme réussite de son passage. En aurait-il été autrement si les dirigeants avaient consenti de gros efforts financiers pour mettre sur pied une équipe encore plus compétitive la saison prochaine ? Impossible de le dire mais visiblement, les moyens sont limités au sein de la direction, et cela sera également de mise pour le recrutement du prochain entraineur. Selon L’Equipe, une piste interne a pour le moment nettement les devants, à savoir le duo composé de Ghislain Printant et Julien Sablé, deux adjoints de Gasset cette saison. Une décision qui aurait pour but de faire comprendre à l’effectif en place qu’il n’y aura pas de révolution.

En attendant, Roland Romeyer continue de s’activer et de recevoir des candidatures, et la liste des entraineurs intéressés est assez longue, allant de Hervé Renard à Pascal Dupraz, en passant par Sabri Lamouchi, Claude Makelele ou Fabio Celestini. Des fenêtres de tir qui pourraient toutefois se fermer en raison de la volonté des dirigeants de ne pas casser leur tirelire pour s’offrir un entraineur, ce qui serait clairement le cas avec la solution interne.