ASSE : Un duo en or se met en place à l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a ramené un point de son déplacement à Nîmes vendredi soir. Deux lectures sont possibles de ce résultat, car si pour certains les Verts pouvaient tuer le match dès la première période...mais également dans les ultimes minutes, d'autres feront remarquer que les Gardois ont eu de très nombreuses occasions non converties. Mais à l'heure du bilan, Jean-Louis Gasset a vu, lui, un duo qui l'a convaincu. Il s'agit de celui composé de Rémy Cabella et de Wahbi Khazri. Pour l'entraîneur de l'ASSE, ces deux joueurs offensifs ont réellement bien collaboré aux Costières.

Et Jean-Louis Gasset de notamment mettre en valeur la performance de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. « Ce que j’ai pensé du duo Cabella - Khazri, de la prestation du premier ? Je l’ai trouvé excellent. J’ai trouvé Cabella impliqué. Il a marqué, a donné une ou deux belles passes. C’est comme ça qu’on aime le voir jouer. On est sur le bon chemin », a confié, dans Le Progrès, Jean-Louis Gasset, convaincu que si Rémy Cabella et Wahbi Khazri s'entendent à la perfection alors l'AS Saint-Etienne va faire feu de tout bois sur le plan offensif. Les supporters des Verts ne s'en plaindront pas, eux qui ont souvent regretté la faiblesse offensive de l'ASSE.