ASSE : Un derby contre l'OL en poche, Puel explique sa réussite

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Claude Puel, entraîneur de l’ASSE, après la victoire dans le derby contre l’OL (1-0) : « Cette victoire, c’est d’abord beaucoup d'abnégation. De grosses félicitations aux joueurs qui ont été très structurés, très concentrés. Ils ont joué un très bon match dans la densité, l'intensité, et la discipline également. On a encore des progrès à faire pour mieux ressortir le ballon, le perdre moins rapidement. On a encore du déchet dans le jeu. Ce sont des choses à corriger petit à petit, avec de la confiance. Je suis très satisfait de notre prestation. On a été récompensés. Les choix forts ? Il fallait en faire. Il y avait des blessés, des suspendus. Des jeunes ont joué, des joueurs sans trop de temps de jeu ont performé. Avec un bel état d'esprit. Cette victoire peut donner confiance à tous les joueurs pour la suite. Le groupe s’agrandit, et on aura besoin de ça dans l'enchaînement des matchs », a-t-il lancé sur Canal+.