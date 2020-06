ASSE : Un départ au mercato, Bouanga le mérite !

Dans : ASSE.

Dix-septième de L1 en 2019-2020, Saint-Etienne a échappé de peu à la catastrophe, en partie grâce à son meilleur buteur Denis Bouanga.

Avec 12 buts toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant de Nîmes a été très performant pour sa première saison à l’ASSE. C’est donc sans surprise que l’international gabonais a été élu Stéphanois de la saison par les supporters des Verts avec près de 70 % des votes. Une reconnaissance qui fait évidemment plaisir à Denis Bouanga, lequel a rapidement trouvé sa place à Saint-Etienne. Mais le milieu de 25 ans, courtisé par Lille, Rennes ou encore le Bétis Séville, se veut ambitieux. Et selon son frère, cette ambition légitime pourrait l’éloigner plus rapidement que prévu de Saint-Etienne…

« Je l’ai direct félicité, et je lui ai dit que c’était dommage que la saison n’aille pas au bout car je suis sûr qu’il aurait marqué encore pleins de buts, c’est un tueur devant le but. Évidemment, il rêve de jouer la Coupe du Monde avec notre pays, le Gabon. Mais, il rêve aussi de jouer la Ligue des Champions. Je lui ai dit que c’est le moment, il faut qu’il aille dans un club qui joue la Ligue des Champions. Peut-être l’année prochaine, on verra. L’important c’est qu’il continue à progresser comme ça ! » a indiqué Didier Bouanga, interrogé par Ouest-France. Reste maintenant à voir qui sera en mesure de combler les attentes de Saint-Etienne, très gourmand dans ce dossier. Selon les dernières indiscrétions, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo attendent près de 20 ME pour lâcher leur joueur, dont le profil est extrêmement apprécié par Julien Stéphan à Rennes.