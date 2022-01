ASSE : Un défenseur mais pas de Loïc Rémy à Sainté !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne se focalisait sur le recrutement d'un ou deux attaquants d'ici ce lundi minuit. Mais les Verts pourraient également s'offrir un défenseur qui connaît bien la Ligue 1.

Compte tenu de son classement actuel en Ligue 1, et après l’humiliante élimination en Coupe de France dimanche face à Bergerac, les dirigeants stéphanois ont pris pleinement conscience que la signature d’un ou deux joueurs de plus ne sera pas superflue d’ici ce lundi minuit. Depuis 48 heures, on parlait beaucoup de Loïc Rémy et d’Enzo Crivelli, mais un peu moins d’un éventuel renfort défensif. Mais en ce dernier jour du mercato d’hiver, Juanje Fernandez, journaliste pour Marca où il couvre l’actualité de Malaga, affirme que l’AS Saint-Étienne souhaite obtenir la signature de Mathieu Peybernes et que le club espagnol travaille sur cette hypothèse en essayant éventuellement de compenser le départ du joueur français.

Agé de 31 ans, le défenseur formé à Sochaux a déjà bien bourlingué dans sa carrière puisqu’il est passé notamment par Bastia, Lorient, Gijon, Almeria, Saragosse avant de signer libre à Malaga l’été dernier. Lié avec le club andalou jusqu’en juin 2023, Mathieu Pebeybernes pourrait arriver à l’ASSE en prêt avec option d’achat, mais le temps commence à presser dans cette opération. D'autre part, L'Equipe a indiqué ce lundi midi que la porte s'était refermée pour Loïc Rémy, le club turc de Rizespor n'ayant pas accepté de libérer l'attaquant français.