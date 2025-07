ASSE ‍: Un défenseur dit adieu aux Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne, Léo Petrot a officialisé son départ sur son compte Instagram ce vendredi.

« Après trois belles années à l’ASSE, il est temps pour moi de tourner une page, non sans émotion… Ce club, je l’ai vu grandir depuis que je suis enfant. J’ai assisté aux matchs dans le kops , les yeux brillants, avec ce rêve un peu fou d’y jouer un jour. Et ce rêve, je l’ai vécu. Mettre ce maillot, défendre ces couleurs, fouler la pelouse du Chaudron… c’était bien plus qu’un simple parcours de joueur. C’était une histoire de cœur. J’ai connu des moments forts, des doutes, des victoires, des défaites, mais toujours avec fierté. Merci à tous ceux qui ont cru en moi : coéquipiers, coachs, staffs et bien sûr vous : Supporters ! Vous avez tous eu une place dans cette aventure. C’est donc avec beaucoup d’émotions que je quitte le club mais une partie de moi restera à jamais verte » a publié le défenseur stéphanois, qui quitte le Forez après trois ans passés à Saint-Etienne.