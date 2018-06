ASSE : Un deal magique pour Cabella, l’OM ne va pas aimer

Dans : ASSE, Mercato, OM.

Très convaincant avec l’AS Saint-Etienne la saison passée, Rémy Cabella a déjà fait savoir qu’il aimerait rester dans le Forez.

Tout ne dépend pas de lui, loin de là, puisque l’OM réclame 12 ME pour laisser partir son milieu offensif. Une somme qui, pour le moment, fait clairement fuir les dirigeants stéphanois, plutôt prêts à mettre entre 6 et 8 ME pour ce transfert. L’accord semble loin, surtout que Marseille espère d’autres propositions dans le courant de l’été. Pour faire accélérer le dossier, l’ASSE a bien une idée, soumise récemment à l’OM selon butfootballclub. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat obligatoire.

But de l’opération ? Permettre à Saint-Etienne d’avoir Rémy Cabella dès cette saison, et ensuite pour le long terme. Et pour l’OM, ce serait la vente assurée de son joueur. Toutefois, le problème saute aux yeux. Les dirigeants provençaux négocieraient alors le prix de l’option d’achat pour la dernière année de son contrat, ce qui forcément ne pourra pas monter aussi haut que voulu. Sans compter le fait que l’argent de la transaction ne serait pas touché immédiatement, mais dans un an. Si l’ASSE peut toujours proposer cette solution, cela risque d’être toutefois peu convaincant pour l’OM, qui compte bien vendre Cabella, mais au plus offrant…