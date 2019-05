ASSE : Un communiqué des Verts, et la piste Gourvennec s'écroule

Dans : ASSE, Ligue 1.

Qui sera le prochain entraîneur de l’AS Saint-Etienne ? La question reste pour l’instant sans réponse. Mais alors que Jean-Louis Gasset a décidé de partir à la retraite, après une très belle saison ponctuée par une quatrième place en Ligue 1, c’est son adjoint qui va finalement prendre sa place. En effet, ce vendredi soir, le club stéphanois a communiqué sur le cas de Ghislain Printant.

« Comme convenu, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont rencontré ce vendredi après-midi Ghislain Printant, lequel leur a exposé son projet sportif. Les échanges ont été constructifs et une nouvelle réunion sera organisée, en début de semaine prochaine, avec Ghislain Printant et ses conseillers, pour régler les derniers détails dans la sérénité », explique, sur leur site, les Verts, qui en profitent pour démentir la rumeur menant à Jocelyn Gourvennec. Seul candidat crédible à la succession de Gasset, Printant est donc en passe de retrouver un banc de touche en tant que numéro un, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2016 et son passage à Bastia.