ASSE : Un clash Dupraz-Khazri au pire moment ?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne a probablement respiré un peu mieux en voyant Clermont prendre une correction par le PSG, mais du côté des Verts il commence à y avoir le feu. Et Pascal Dupraz en veut à un de ses cadres.

24 heures après la claque prise par Saint-Étienne (6-2) à Lorient, Clermont, qui est juste devant l’ASSE dans la bataille pour le maintien, a pris un uppercut au foie (6-1) par le PSG. Le promu reste donc à un point de Saint-Étienne, mais en plus a vu sa différence de buts plonger drastiquement. De quoi redonner un semblant de moral aux supporters stéphanois, même si leur club traverse des heures sombres. On l’a appris samedi, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont organisé une réunion d’urgence au lendemain du naufrage en Bretagne, histoire de remettre tout le monde dans le bon sens. On ne sait pas quelle a été la nature des débats, mais selon Le Progrès, il est possible que le cas Wahbi Khazri soit venu sur la table. Car c’est peu dire que Pascal Dupraz n’a pas apprécié du tout que son capitaine soit forfait à Lorient, l’AS Saint-Étienne ayant laissé à ce dernier le choix de faire le déplacement, ou pas, suite à sa lésion à l’ischio-jambier. L’international tunisien pouvait décider, et il a finalement choisi de ne pas prendre de risque et a renoncé au match.

Khazri et Dupraz, de l'eau dans le gaz à Saint-Étienne

Un choix qui a sérieusement agacé l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, lequel a ouvertement fait part de ses regrets. « C’est important que notre meilleur buteur revienne, qu’il fasse les efforts nécessaires alors qu’il n’a été titularisé que quatre fois depuis mon arrivée. Je suis certain que pas mal de joueurs devant la télé comprendront le message que je veux leur porter. Il faut que chacun fasse des efforts pour le collectif, se défasse de son ego pour laisser l’ASSE en Ligue 1 », a lancé Pascal Dupraz en direct sur Prime Vidéo. Selon Le Progrès, les propos de l’entraîneur des Verts ont « surpris dans l’entourage du club », d'autant plus que le successeur de Claude Puel avait clairement fait de Khazri un de ses relais sur le terrain, et que ce genre de tacle n'est pas du genre à calmer une ambiance de plus en plus tendue du côté de Geoffroy-Guichard.