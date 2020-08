ASSE : Un cas de Covid19 dévoilé chez les Verts

Dans : ASSE.

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, un joueur stéphanois a été placé en quatorzaine suite à un test PCR positif.

On l'a appris ce vendredi, Jordan Amavi a fait l'objet d'un contrôle positif au coronavirus et a été mis à l'écart du groupe de l'OM à une semaine du match inaugural de la saison de Ligue 1 contre l'AS Saint-Etienne. Mais du côté des Verts, on connaît le même souci, puisque l'ASSE annonce à son tour qu'un de ses joueurs est lui aussi positif tout en précisant que ce footballeur n'est pas en stage actuellement à Dinard avec Claude Puel.

« Les tests de dépistage du COVID-19, subis par le groupe de joueurs professionnels qui s’entraînent cette semaine au sein du centre sportif Robert-Herbin, ont révélé un cas positif. Le joueur concerné est désormais isolé à son domicile, sous le contrôle du staff médical. Aucun des sujets contacts identifiés - joueurs et membres du staff - ne sera en relation avec le groupe actuellement en stage à Dinard une fois que celui-ci aura réintégré le centre d’entraînement. Toutes les infrastructures du siège de l’AS Saint-Étienne sont en cours de désinfection », précise l'AS Saint-Etienne. Du côté de la LFP on doit commencer à suer à grosses gouttes.