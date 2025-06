ASSE ‍: Un cador s'en va, sa destination est enfin connue

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Dans une équipe stéphanoise en difficulté, Zuriko Davitashvili aura fait partie des rares satisfactions. L'ailier géorgien s'est montré à la hauteur de la Ligue 1 et s'est fait un nom en Europe. Un qualifié turc en coupe d'Europe veut se l'offrir au plus vite.

Retour à la case départ pour l'AS Saint-Etienne, reléguée en Ligue 2 après une saison catastrophique. Néanmoins, quels hommes guideront les Verts au Purgatoire ? Si la défense sera logiquement modifiée avec les 77 buts encaissés cette saison, l'attaque devrait aussi connaître un grand lifting. Quelques joueurs ont tiré leur épingle du jeu en Ligue 1 comme le Belge Lucas Stassin et le Géorgien Zuriko Davitashvili. Ce dernier a fait fort pour sa première saison dans l'élite après deux années passées à Bordeaux. L'ailier a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives. Un bilan qui suscite des convoitises en Europe.

Davitashvili dans le viseur de Besiktas

Le site proche de l'ASSE Peuple Vert affirme que Besiktas est un candidat sérieux pour le transfert de Zuriko Davitashvili. Le quatrième du dernier championnat de Turquie apprécie le profil du joueur de 24 ans. Percutant, rapide et efficace devant les buts, le Géorgien incarne le renouveau souhaité par les dirigeants stambouliotes. Reste à convaincre les Verts d'une vente. Les dirigeants de Besiktas ont déjà rencontré leurs homologues stéphanois pour négocier le transfert de Davitashvili.

🔥 Zuriko Davitashvili, Galatasaray ekibinin şartlarını araştırması gerektiği harika bir fırsat transferi. Küme düşen Saint-Etienne’de 9 gol 7 asistle oynadı. Top taşıyabilen, adam eksiltebilen, çizgide ve içerde oynayabilen harika bir kanat forvet profili. Mutlaka araştırılmalı. pic.twitter.com/KY3mkQVQi8 — Erencan Koçak (@erncnkocak) May 11, 2025

Le club turc est en position de force, étant qualifié pour la Ligue Europa alors que l'ASSE va goûter à la Ligue 2. Un projet sportif qui a séduit l'entourage du joueur géorgien selon plusieurs médias turcs. Sous pression, l'AS Saint-Etienne est presque contrainte d'accepter une vente si Besiktas fait une offre satisfaisante. Une bien mauvaise nouvelle dans l'optique d'une remontée immédiate en Ligue 1 la saison prochaine même si les millions d'euros récupérés permettront de reconstruire une équipe plus facilement, notamment en défense.