ASSE : Un buteur international pour sauver les Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

A la dérive en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne n'a pas d'autre choix que de faire un mercato de gala pour tenter de sauver sa place. Et la venue d'un buteur international autrichien est évoquée.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas assisté à la défaite de l’ASSE samedi à Geoffroy-Guichard contre Lens, mais les deux dirigeants stéphanois savent que désormais il faut désormais que leur équipe réalise des prouesses pour se sortir de la zone rouge où les Verts sont englués depuis des semaines. Même si les finances de Saint-Etienne ne sont pas vraiment non plus dans une forme éblouissante, Sainté doit mettre le paquet lors de ce mercato d’hiver et croiser les doigts pour que la formation entraînée par Pascal Dupraz se maintienne. Avec deux défaites en deux matchs, l’entraîneur n’a pas réussi des miracles, mais la signature de plusieurs joueurs en janvier peut inverser la donne comme le club du Forez l’avait constaté il y a deux ans. Sur le plan offensif, le piste qui menait à Jean-Philippe Mateta a pris du plomb dans l’aile, ce dernier étant plus proche de rester à Crystal Palace que de partir.

Un buteur autrichien à Saint-Etienne ?

C’est pour cela que le staff de l’AS Saint-Etienne travaille en parallèle sur d’autres pistes. Et selon le site autrichien Laola1, les Verts pourraient faire signer d’ici la fin du mercato d’hiver Ercan Kara, avant-centre international autrichien qui est sous contrat jusqu’à la fin de l’actuelle saison avec le Rapid Vienne. En 32 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 26 ans a déjà marqué 14 buts et pour TransferMarkt sa valeur est estimée à 3 millions d’euros à cet instant du mercato. International à sept reprises avec l'équipe d'Autriche, Ercan Kara serait évidemment un gros renfort pour l'ASSE, mais le dernier de Ligue 1 ne serait pas le seul sur ce dossier.