ASSE : Un Boxing Day en L1, Caïazzo expose son rêve fou

A l’image de la Premier League, la Ligue 1 pourrait, d’ici quelques années, organiser un Boxing Day entre Noël et le Nouvel An.

C’est tout du moins le rêve de Bernard Caïazzo, président de l’AS Saint-Etienne mais également du syndicat Première League. Dans les colonnes de France Football, le dirigeant français a exposé son rêve un peu fou, mais qui est finalement réalisable dans la mesure où, contrairement au calendrier actuel en Angleterre, il ne priverait pas les joueurs d’une coupure hivernale indispensable.

« C’est peut-être une fausse bonne idée, mais ça mérite réflexion. On organiserait trois journées de Ligue 1 entre Noël et Nouvel An, et chacun aurait droit à deux semaines de repos derrière. L’idée va dans le sens des joueurs. (…) Il ne s’agit pas du tout d’un Boxing Day à l’anglaise. Les joueurs ont absolument besoin d’une coupure. Cette semaine à trois matchs permettrait d’avoir deux semaines de repos plutôt qu’une et aux parents d’emmener leurs enfants dans les stades. Elle offrirait aussi plus de fraîcheur à nos clubs engagés dans les Coupes d’Europe » a expliqué le président de l’ASSE. Une proposition qui devrait avoir ses partisans, même si c'est aussi en janvier que les tours de Coupes de France se passent avec les équipes de Ligue 1. Reste maintenant à savoir si celle-ci verra le jour dans un futur plus ou moins proche.