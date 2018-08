ASSE : Un attaquant mystère en recrue surprise le 31 août ?

Dans : ASSE, Mercato.

L’AS Saint-Etienne se prépare à une dernière semaine agitée sur le marché des transferts.

Afin de façonner son équipe en vue de la saison qui vient de débuter, Jean-Louis Gasset a demandé à ses dirigeants d’effectuer encore un dernier effort. Et peut-être même deux si, dans le même temps, des ventes venaient à se concrétiser. Ainsi, la course risque d’être haletante pour des Verts qui rêvent de se débarrasser de Polomat, Béric et Mbengue notamment. Dans le sens inverse, deux joueurs offensifs sont visés de manière visible, avec Georges-Kevin Nkoudou de Tottenham, et Yanis Salibur de Guingamp.

Mais selon Le Progrès, il y a aussi de l’activité plus discrète, et qui mène vers un attaquant français qui évolue à l’étranger, afin de renforcer le secteur offensif. Un joker dont la venue pourrait se concrétiser si jamais Nkoudou ou Salibur ne venaient pas, ou qui pourrait compléter le recrutement sur la fin. Les supporters de l’ASSE peuvent donc commencer à se creuser la tête pour savoir qui pourrait être cette recrue mystère en attaque, qui permettrait de compléter l’effectif stéphanois à la dernière minute.