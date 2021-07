ASSE : Un attaquant de l'Inter cible des Verts

Dans : ASSE.

En quête d'un renfort offensif lors de ce mercato, l'AS Saint-Etienne pourrait bien avoir trouvé son bonheur chez le champion d'Italie en titre, l'Inter Milan.

Trouver un attaquant ayant un bon potentiel et qui ne coûte pas cher, est le challenge ultime durant le mercato. Et du côté de l’AS Saint-Etienne où l'on ne veut pas faire n’importe quoi financièrement, le problème est d’autant plus compliqué. Cependant, si l’on en croit le Corriere dello Sport, la cellule de recrutement des Verts pourrait être proche de frapper un grand coup lors de ce marché des transferts en se faisant prêter Martin Satriano, jeune attaquant de 20 ans ayant la double nationalité uruguayenne et italienne et actuellement sous contrat avec l’Inter Milan. Arrivé du club du Nacional en janvier 2020, Martin Satriano évolue pour l’instant avec l’équipe réserve du champion d’Italie en titre, mais il a fait forte impression lors de ses apparition sous le maillot intériste durant les dernières rencontres de préparation.

Cependant, si Claude Puel ne dira pas non à la venue de l’avant-centre de l’Inter, il n’est pas le seul entraîneur européen à être venu au contact des dirigeants milanais pour essayer de faire affaire. Le quotidien sportif transalpin précise que deux clubs de Serie B, Crotone et Cremonese, sont également sur le coup pour Martin Satriano, tout comme Anderlecht et Bruges. Il est vrai qu’avec 12 buts en 27 matchs avec la Primavera de l’Inter Milan, Satriano peut-être un joli pari, surtout pour un prêt d’une saison. Reste à savoir si l'AS Saint-Etienne pourra convaincre le champion d'Europe en titre de lui prêter un joueur avec un tel potentiel.