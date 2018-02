ASSE : Trois latéraux ciblés, dont une pépite suisse

Dans : ASSE, Mercato.

Avec la venue de Mathieu Debuchy, l’AS Saint-Etienne a réalisé un joli coup sur le marché des transferts, l’ancien joueur d’Arsenal étant très rapidement en forme et efficace dans un couloir qui en avait bien besoin. Néanmoins, le latéral qui espère tenir le rythme jusqu’au bout afin de participer à la Coupe du monde en Russie, ne s’est engagé que jusqu’à la fin de la saison. Ce qui laisse donc un énorme chantier – un de plus – aux dirigeants pour l’avenir. Dès lors, pour compenser le futur départ de Debuchy, Frédéric Paquet a déjà ciblé trois éléments.

Il s’agit du latéral de Strasbourg Kenny Lala, plutôt en vue cette saison avec le club alsacien, de celui de Dijon Valentin Rosier, lui aussi très régulier, et enfin du très jeune Jordan Lotomba, affirme Le 10 Sport. A 19 ans, l’international espoir est déjà l’un des cadres du club de Berne, puisqu’il totalise 40 apparitions au plus haut niveau. Sa valeur serait de 1,5 ME et représenterait un pari d’avenir pour les Verts, qui s’activent en tout cas afin de ne pas être pris au dépourvu au cœur d’un été prochain qui s’annonce encore une fois très musclé.