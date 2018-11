ASSE : Trois jours plus tard, Sainté digère toujours mal sa défaite à Lyon

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Après une première période qu'ils ont assez notamment dominée, et malgré un avantage numérique suite à l'expulsion de Rafael, les joueurs stéphanois sont repartis avec une défaite de Lyon. Et forcément s'agissant d'un derby, les regrets sont toujours intenses du côté de l'ASSE trois jours plus tard. Présent en conférence de presse ce lundi, Jean-Louis Gasset admet que la pilule a du mal à passer, l'AS Saint-Etienne ayant probablement laissé filer des points et une victoire de prestige du côté de la capitale des Gaules.

Pour le coach des Verts, le temps n'a pas calmé la déception. « La frustration du Derby est toujours présente mais il faut passer à autre chose. Nous avons une semaine chargée. Il faut bien remobiliser tout le monde et concerner l'ensemble du groupe pour faire deux bons résultats. Vendredi, on a fait pratiquement ce qu'il fallait. Tout s'est passé à merveille concernant notre volonté de les mettre en difficulté. La frustration de mes joueurs était logique. On est passé à côté d'un résultat qui aurait fait plaisir à tout un peuple », a reconnu le coach de l’AS Saint-Etienne à la veille du déplacement à Nîmes en Coupe de la Ligue. Un match prévu il y a quelques semaines mais qui avait été reporté en raison des intempéries.