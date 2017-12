ASSE : Sainté veut accélérer le processus pour trouver un investisseur

Dans : ASSE, Ligue 1.

À la dérive sportivement, l’AS Saint-Etienne est à la recherche d’un investisseur minoritaire (dans un premier temps) pour redonner un nouveau souffle au club.

Ainsi, la banque Lazard a été mandatée pour mener à ce bien ce dossier et tenter de trouver l’investisseur idéal qui permettrait à l’ASSE de revenir sur le devant de la scène et de jouer à nouveau les places européennes en Ligue 1. Selon les informations du Progrès, cela devrait s’accélérer de manière concrète dans les prochains mois.

Effectivement, trois dossiers « jugés sérieux par la banque » devraient être présentés à la direction de l’AS Saint-Etienne avant février 2018. Cela dans le but que l’un des dossiers puisse aboutir d’ici la fin de la saison pour préparer le prochain mercato estival. Autant dire que l’avenir de l’ASSE se joue peut-être dans les prochaines semaines dans les bureaux, plus encore que sur le terrain. En attendant l’arrivée du messie tant attendu, l’équipe de Julien Sablé devra garder le cap et ne pas trop flirter avec la zone rouge. Car cela refroidirait considérablement les potentiels investisseurs…