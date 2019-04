ASSE : Très actifs, les Verts ciblent deux attaquants au mercato

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato, Ligue 2.

Quatrième de Ligue 1 grâce à son succès face à Nîmes lundi soir, Saint-Etienne prépare déjà la saison prochaine.

En effet, les Verts se sont d’ores et déjà attachés les services du défenseur central Harold Moukoudi. Mais selon les informations du Progrès, l’état-major de l’ASSE ne compte pas s’arrêter là et creuse la piste de deux joueurs offensifs. Le premier n’est autre que Florian Ayé, auteur de 17 buts cette saison sous les couleurs du Clermont-Foot, et qui se révèle enfin à 22 ans.

Le second joueur pisté sera certainement plus difficile à recruter car il s’agit de Silas Wamangituka, qui figure dans les petits papiers de… Barcelone, Liverpool, Lyon, Rennes et Lille. Rien que ça. A 19 ans, il a marqué 8 buts avec le Paris FC et son profil est apprécié par les scouts européens. Par ailleurs, le quotidien régional précise que les dirigeants stéphanois sont très attentifs aux performances des joueurs évoluant aux Etats-Unis en vue du mercato…