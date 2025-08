ASSE ‍: Tout sur la défense, urgence au mercato ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le championnat de Ligue 2 reprend dans une semaine, et pour l'AS Saint-Etienne, qui fait figure de candidat numéro 1 à la remontée en Ligue 1, il y a encore de sérieux problèmes à régler.

Sur le papier, il ne fera pas bon croiser la route des Verts la saison prochaine en L2, car l'ASSE n'a pas fait profil bas suite à sa relégation après seulement une saison en Ligue 1. Ayant réalisé un mercato très ambitieux, l'AS Saint-Etienne a cependant des soucis comme les supporters stéphanois l'ont constaté lors des matchs amicaux disputés cet été. Lors des deux dernières rencontres, les Verts ont pris six buts et c'est peu dire que du côté d'Eirik Horneland, on n'a pas apprécié. Cependant, l'entraîneur norvégien de Sainté le sait, son effectif va encore connaître de grosses retouches, et il est certain que d'ici à la fin du mercato, il aura des joueurs en moins..et des joueurs en plus. C'est notamment du côté des latéraux que le marché des transferts va être actif à l'ASSE.

L'ASSE craque en défense, le mercato doit corriger cela

A quelques heures du dernier match amical avant la reprise du championnat de Ligue 2, ce sera en Sardaigne contre Cagliari (20h30), l'AS Saint-Etienne se creuse la tête pour trouver les joueurs capables de corriger ce souci récurrent. « Côté stéphanois, les défaites face au Servette (2-3), mais surtout celle contre le Paris FC (0-3) alarment. Le coach Eirik Horneland, comme le board, sont conscients qu’ils doivent renforcer les couloirs, multipliant les pistes à étudier. Un mal récurrent chez des Verts dont le dernier latéral faisant l’unanimité remonte à Niels Nkounkou, resté six mois en 2023 », fait remarquer Le Progrès, qui rappelle que l'ASSE ne compte plus du tout sur Yvann Maçon, même si le transfert du latéral droit de 26 ans en Suisse a échoué. Au lendemain de la présentation d'un troisième maillot très réussi, les supporters stéphanois attendent désormais des défenseurs de qualité afin d'éviter une possible grosse désillusion.