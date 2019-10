ASSE : Titulaire à vie ? Personne n'a la carte prévient Puel

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce jeudi soir, l’AS Saint-Etienne recevra le club d’Oleksandriya en Europa League, et pour les Verts une victoire est impérative pour espérer continuer la route en C3. Si Claude Puel a reconnu l’importance de ce match européen, il n’a toutefois pas voulu donner des indices sur son onze de départ. Et le nouvel entraîneur de l’ASSE a été très clair, pour espérer être titulaire à Saint-Etienne, il faut prouver qu’on le mérite. L’âge et le statut ne suffisent pas pour justifier la confiance de Claude Puel, lequel souhaite que ses joueurs donnent tout et tout le temps.

« J’ai toujours dans l’esprit d’avoir une équipe équilibrée, avec des atouts au départ et au cours de la rencontre. Lors des deux matches que j’ai dirigés, le onze qui a démarré a montré de bonnes choses. Et, le banc a su apporter une plus-value. En jouant tous les trois jours, avec un groupe homogène comme le nôtre, c’est important d’ouvrir l’équipe et d’essayer de conserver de la fraîcheur. J’essaie de connaître un peu tout le monde dans le but d’avoir un onze de départ et un banc qui tiennent la route. C’est ma seule volonté. Il n’y a pas d’âge pour débuter. Ce qui importe, ce sont la qualité et l’état d’esprit que le joueur montre », a clairement prévenu le technicien de l’AS Saint-Etienne afin que son effectif soit informé publiquement des choix qui sont et seront faits cette saison à l’ASSE.