ASSE ‍: Tanenbaum prêt à virer tout le monde en cas d'échec

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 2 débute ce samedi, et l'AS Saint-Etienne se déplace à Laval pour entamer son championnat. Les Verts n'ont qu'un objectif, remonter directement en Ligue 1.

L'ASSE n'a pas fait profil bas après avoir été reléguée en Ligue 2, puisque le club du Forez s'est donné les moyens lors du mercato de ne faire qu'un rapide passage en L2 et retrouver la Ligue 1 en fin de saison. Eirik Horneland a obtenu l'accord de ses dirigeants pour l'essentiel de ses demandes, et Saint-Etienne a même recruté en mode Ligue 1 avec, par exemple, la signature du latéral gauche ghanéen de l'Étoile Rouge Belgrade, Ebenezer Annan. Cependant, Saint-Etienne va devoir assumer ce statut de grandissime favori cette saison, car du côté de Larry Tanenbaum, propriétaire des Verts, on sera sans pitié si l'ASSE ne réussit pas à remonter dans l'élite à la fin du championnat. Le milliardaire canadien a accepté de faire des efforts financiers, mais les dirigeants stéphanois devront assumer un éventuel échec.

L'ASSE doit monter en Ligue 1, sinon les têtes vont tomber

👊 #LAVALASSE, c’est dans deux jours ! 🎯



Les Verts ont effectué leur avant-dernière séance avant le lancement de la @Ligue2BKT ! 🆚 pic.twitter.com/oSJw4lCWqu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 7, 2025

C'est ce qu'explique Le Progrès à la veille de la reprise du championnat de Ligue 2. Pour le quotidien régional, la saison 2025-2026 doit être une réussite, sinon l'organigramme, et probablement l'entraîneur norvégien, iront voir ailleurs si l'herbe est plus...verte. « Larry Tanenbaum, le propriétaire milliardaire des Verts, a passé l’éponge sur ce premier exercice raté, mais il n’est pas certain qu’il accepte une seconde humiliation que serait une absence de retour immédiat en Ligue 1, objectif clairement affiché. Les mêmes hommes sont encore aux commandes, le trio français comme leurs patrons anglo-saxons. Pour que l’organigramme ne subisse pas un chamboulement au printemps prochain, ils ont une obligation de réussite, et leur entraîneur Eirik Horneland, également resté en place, avec », prévient Olivier Guichard à 24h du déplacement de l'AS Saint-Etienne à Laval.