ASSE : Surprise, un départ à 5 ME se négocie !

Tout proche d’obtenir la signature du premier contrat professionnel d’Adil Aouchiche, Saint-Etienne sera un acteur important du mercato franco-français qui ouvre ce lundi.

En effet, l’ASSE espère officialiser rapidement la signature du meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Mais en parallèle, les Verts doivent vendre afin de renflouer leurs caisses et au cours des dernières heures, la direction stéphanoise a reçu plusieurs propositions pour Franck Honorat. Initialement, Claude Puel n’était pas en faveur d’un départ de l’ancien attaquant de Clermont. Mais devant la multiplication des propositions, le club forézien pourrait bien craquer selon le journaliste Manu Lonjon, lequel a lâché cette information sur son compte Twitch.

« Ça bouge beaucoup. Brest avait fait une première offre refusée. Lorient a fait une offre aussi refusée. Brest s’est repositionné hier (samedi). Et entre hier soir et ce matin, Lorient a fait une nouvelle offre pour Franck Honorat. Donc autant dire que la tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat (…) Ce n’est pas leur priorité de le vendre, ce n’est même pas leur souhait. Mais quand tu as une offre qui permet de faire une plus-value… C’est normal que Sainté réfléchisse. Je n’ai pas l’information sur le prix mais selon moi, cela va tourner aux alentours de 5 ME » a indiqué le spécialiste du mercato, pour qui la tendance est donc plus que jamais à un départ surprise de Franck Honorat durant ce marché estival à Saint-Etienne. Un premier coup dur pour Claude Puel, lequel préférait initialement se séparer de joueurs comme Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou Loïs Diony et miser sur les jeunes joueurs à fort potentiel dont Franck Honorat fait partie. D’autant que l’ancien Clermontais a bien dépanné cette saison en jouant à de nombreux postes dont piston droit dans une défense à cinq.