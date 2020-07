ASSE : Surprise, les Verts recrutent un milieu défensif au Portugal

Dans : ASSE.

Ces derniers jours, les suiveurs de l’AS Saint-Etienne faisaient état d’un intérêt du club du Forez pour un joueur évoluant au Portugal.

Le nom du joueur en question n’a jamais fuité dans la presse, mais ce jeudi, Sainté a validé une nouvelle recrue. Et celle-ci vient… du championnat portugais. En effet, selon Manu Lonjon, Yvan Neyou est actuellement à Saint-Etienne pour passer sa visite médicale, avant de signer un nouveau contrat chez les Verts. « Yvan Neyou Noupa est à Sainté. Tests médicaux en cours. Il est le joueur scruté au Portugal… Son agent est le gendre de Claude Puel », a avoué le spécialiste du mercato sur Twitter.

À 23 ans, ce Franco-Camerounais évoluait au poste de milieu défensif à Braga. Passé par Sedan et le Stade Lavallois entre 2016 et 2018, il va rejoindre Sainté. Un nouveau pari tenté par Claude Puel, lui qui a déjà recruté Jean-Philippe Krasso en provenance d’Epinal (N2). Dans quelques jours, l’ASSE recrutera également un autre joueur, plus prometteur cette fois, puisque c’est Adil Aouchiche, la pépite du PSG, qui rejoindra le projet stéphanois.