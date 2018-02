ASSE : Subotic est effaré par les supporters de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Arrivant du Borussia Dortmund, Neven Subotic sait ce que c'est qu'une énorme ambiance et des supporters déchaînés. Mais depuis qu'il a signé à l'AS Saint-Etienne lors du mercato d'hiver, le défenseur international serbe découvre que Dortmund n'a pas le monopole dans ce domaine. Et il l'avoue, il a été estomaqué par la présence de centaines de fans stéphanois dimanche à l'Etrat lorsque les Verts ont pris le bus pour rejoindre Lyon, le déplacement étant interdit aux supporters de l'ASSE.

Dans Le Progrès, Neven Subotic ne masque pas son étonnement et son plaisir de pouvoir compter sur la folie du Peuple Vert. « L’accueil qu’ils nous ont réservé à L’Étrat, c’était exceptionnel, énorme. Il y avait plein de fans, des jeunes, d’autres qui le sont moins mais qui sont jeunes dans leur cœur. Émotionnellement, on sentait qu’ils étaient à 100 %. J’apprécie beaucoup leur soutien. C’est unique. L’atmosphère était très spéciale dimanche matin. Pour vivre ça, il faut être dans un club à part. Cela ne se passe pas n’importe où. Tous les joueurs n’ont pas la chance de pouvoir vivre ces moments-là au moins une fois dans leur vie. Ce sont des instants précieux. Nous les joueurs, on est là pour faire le show mais au-delà, il y a quelque chose d’unique dans le football. Ce sport rassemble les gens, les unit. Dimanche, en ce qui nous concerne, on a essayé de bien représenter la ville de Saint-Étienne à Lyon. D’ailleurs, je suis sûr que ce qu’il s’est passé à L’Étrat nous a aussi aidés ensuite sur le terrain », a confié le défenseur central de l’AS Saint-Etienne, devenu un des chouchous des supporters stéphanois en raison de son engagement total depuis qu'il porte le maillot des Verts.