ASSE : Stefan Bajic plus jeune gardien de l'histoire des Verts !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Stéphane Ruffier étant blessé à la main, et ayant déclaré forfait ce mercredi pour le match entre l'AS Saint-Etienne et Metz, et Jessy Moulin étant lui aussi absent sur blessure, c'est le jeune Stefan Bajic qui va débuter contre les Lorrains à Geoffroy-Guichard. Agé de 17 ans et 9 mois, le gardien international tricolore U17 deviendra au coup d'envoi le plus jeune portier titulaire en Ligue 1 de la longue histoire de l'ASSE. De même, OptaJean signale que Stefan Bajic sera le premier gardien de but né au 21e siècle (Ndlr : Bajic est né le 23 décembre 2001) à jouer un match dans l'un des 5 grands championnats européens. Un double record de précocité qui ne l'empêchera pas d'avoir de lourdes responsabilités sur les épaules.