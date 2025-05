ASSE ‍: Stassin et les barrages, le double espoir des Verts

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne joue sa survie ce week-end face à Toulouse du côté de Geoffroy Guichard. De passage en conférence de presse, l’entraineur Erik Horneland croit dur comme fer aux barrages.

L’ASSE n’a plus son destin entre ses mains ce samedi pour la 34e journée de Ligue 1. Les Verts doivent impérativement s’imposer face à Toulouse et espérer un faux-pas du Havre. Dans ces conditions, les hommes d’Erik Horneland pourraient donc disputer un barrage et s’offrir une nouvelle chance de rester en Ligue 1. Mais alors que l’ambiance morose avait gagné du terrain ces dernières semaines, l’espoir pointe le bout de son nez.

Avant de faire face au Téfécé, Erik Horneland a fait le point en conférence de presse. Le technicien norvégien évoque également un potentiel retour, celui de Lucas Stassin pour un éventuel barrage. Auteur de 12 réalisations cette saison, l’ancien de Westerlo est la force numéro un de Sainté en 2025. Normalement forfait ce week-end, le Belge poursuit sa reprise en vue d’une double confrontation face à un club de Ligue 2, si l’ASSE termine 16e.

Horneland focus sur ce week-end

🚨🚨 LE PARIS FC S’EST RENSEIGNÉ SUR LUCAS STASSIN ! 🤯💙🩵



(@RMCsport) pic.twitter.com/85XXu541BI — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 15, 2025

Derrière le micro de la salle de presse, Horneland a répondu aux interrogations autour de son attaquant. « Lucas Sassin de retour si barrages ? La situation est difficilement lisible pour le moment. Ça se passe plutôt bien. On va voir s'il est en capacité de poursuivre les entraînements la semaine prochaine. Mais avant de se poser la question de la semaine prochaine, il faudra qu'on gagne notre place en barrage ce week-end, » explique-t-il. L’ancien entraineur du SK Brann est à 100% focus sur le match à Geoffroy Guichard samedi. Mais dans sa gestion, Horneland doit penser à un éventuel barrage, pour éviter à l’ASSE de vivre le premier épisode d’ascenseur de son histoire.