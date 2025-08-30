ASSE ‍: Stassin et Davitashvili ont des comptes à rendre

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours à Saint-Etienne à quelques jours de la fin du mercato. Les deux hommes veulent pourtant partir pour éviter de jouer en Ligue 2. Une attitude qui déplaît au spécialiste des Verts Bernard Lions.

L'AS Saint-Etienne possède un actionnaire solide sur le plan financier et cela se voit au mercato. Ce n'est pas forcément visible dans le sens des arrivées mais cela l'est beaucoup plus dans le sens des départs. Malgré la relégation en Ligue 2, les Verts ne lâchent pas leurs cadres de la saison dernière. Irvin Cardona est encore là tout comme Pierre Ekwah, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Une prouesse concernant le milieu français, l'attaquant belge et l'ailier géorgien, tous trois candidats au départ cet été. Forts d'une bonne saison en Ligue 1, surtout Stassin, ils ne s'imaginent pas végéter en Ligue 2 pendant un an.

Les stars stéphanoises doivent assumer la descente

Ils veulent profiter de leur progression récente à l'échelon supérieur pour rejoindre un club et un championnat plus huppés. Dans le cas de Stassin, l'intérêt est aussi de séduire Rudi Garcia pour intégrer la sélection belge avant le Mondial 2026. Mais, l'ASSE tient bon et refuse toute offre pour le Belge comme pour Davitashvili, les deux joyaux de l'équipe dirigée par Eirik Horneland. Une situation analysée par Bernard Lions. Suiveur de Saint-Etienne pour L'Equipe, le journaliste s'offusque de voir deux cadres quitter le navire aussi facilement alors qu'ils étaient dans l'équipe reléguée en mai dernier.

🟢Il reste des dossiers chauds pour le mercato des Verts !



"Lucas Stassin aimerait aller en Premier League, Zuriko Davitashvili ne veut pas non plus rester en Ligue 2", le point de @BernardLions #EDS pic.twitter.com/FLY3Z7ymn8 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) August 29, 2025

« Je rappelle quand même qu’ils ont fait descendre le club en Ligue 2 aussi. A un moment, je veux bien le « Moi, je ne reste pas dans ce club, machin ». Coco, c’est toi qui l’a fait descendre le club donc il faut aussi que tu assumes ! », a t-il lâché dans L'Equipe du Soir. Un constat sévère pour les deux joueurs, d'autant que l'attaque n'était pas vraiment le souci majeur de l'ASSE, au contraire de la défense trompée 77 fois en 34 matchs.