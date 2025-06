ASSE ‍: Stassin, ça se complique brutalement

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le départ de Lucas Stassin est acté à l’ASSE, un coup dur pour les Verts qui cherchent activement un successeur au buteur belge. Un bon plan avait été repéré en Ligue 2, mais Saint-Etienne n’a finalement aucune chance.

Auteur d’une première saison prometteuse en Ligue 1, Lucas Stassin n’a quasiment aucune chance de rester à l’AS Saint-Etienne. Le buteur belge aspire à rester au plus haut niveau, et les offres ne vont pas manquer le concernant. Les Verts vont probablement réaliser une belle plus-value avec l’attaquant de 21 ans, notamment courtisé par Lille pour succéder à Jonathan David, et dont le départ pourrait rapporter une vingtaine de millions d’euros à Saint-Etienne. Pour le remplacer, les Verts avaient coché le nom de Timothé Nkada, auteur de 17 buts et de 4 passes décisives avec Rodez cette saison en Ligue 2.

Un profil intéressant avec un jeune joueur de 25 ans efficace et déjà adapté au championnat dans lequel les Verts vont jouer l’an prochain. Mais dans une interview accordée à Radio Totem, Timothé Nkada a clairement fait savoir qu’il ne quitterait pas Rodez pour jouer dans un autre club de Ligue 2. La piste stéphanoise est donc définitivement refermée. « Forcément, on ne va pas faire de langue de bois, il y a beaucoup de challenges qui font envie. Goûter le niveau du dessus (la Ligue 1, ndlr), en tant que compétiteur, on en a toujours envie » a confié Nkada avant de poursuivre.

Timothé Nkada ne signera pas à l'ASSE

« Oui il y a beaucoup de projets qui ne m'intéressent pas. Déjà, je leur ai déjà dit (aux dirigeants ruthénois, ndlr) que je ne partirai pas pour rester dans le même championnat (la Ligue 2, ndlr). Ça c'est certain. Je ne partirai pas pour aller en Ligue 2 ou des championnats similaires à la Ligue 2 » a fait savoir le buteur de Rodez sans langue de bois. Une franchise qui sera appréciée et qui va au moins permettre à Saint-Etienne de vite passer au dossier suivant, sans perdre trop de temps à essayer de convaincre en vain Timothé Nkada. Ces derniers jours, on apprenait que Nantes et Lens étaient intéressés par l’attaquant de Rodez, deux projets qui devraient nettement plus intéresser le joueur de 25 ans.