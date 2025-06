ASSE ‍: Stassin au Paris FC, un énorme bug révélé

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée, Lucas Stassin a de fortes chances de quitter l’ASSE cet été. Le Paris FC et plusieurs autres clubs de Ligue 1 sont intéressés, mais le dossier de l’attaquant belge risque de traîner.

Avec 12 buts et 5 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, Lucas Stassin a brillé sous les couleurs de l’AS Saint-Etienne. Malgré la relégation des Verts, le buteur belge de 21 ans a réussi à tirer son épingle du jeu et il devrait en tirer un profit cet été avec un transfert attendu dans un club plus huppé que les Verts. L’ancien joueur de Westerlo aura sans doute l’embarras du choix, entre découvrir un championnat étranger tel que la Premier League, ou poursuivre sa carrière en Ligue 1. En France, le Paris FC mais aussi Rennes et Lille ont manifesté leur intérêt.

Sans que le dossier n’ait connu d’avancées majeures depuis plusieurs jours. La raison s’explique par un pépin physique selon Live Foot, qui nous apprend que Lucas Stassin était absent de la reprise de l’entraînement de Saint-Etienne il y a quelques jours en raison d’un problème médical puisque le jeune buteur belge s’est fait retirer une plaque, « vestige d’une ancienne blessure au début de sa carrière ». Cela expliquerait que les différents clubs intéressés dont le Paris FC, qui semblait en faire une piste très sérieuse pour renforcer son attaque, ne soient pas encore passés à l’offensive.

Aucune offre pour Stassin, l'explication tombe

Aucune proposition ne serait d’ailleurs arrivée sur le bureau des dirigeants de l’ASSE pour l’instant, preuve de la méfiance des clubs intéressés avec la santé du joueur. « Son avenir s’agitera certainement un peu plus lorsqu’il sera apte, frais et dispo » rapporte par ailleurs le média, convaincu que ce contre-temps ne jouera pas en la défaveur de Lucas Stassin trop longtemps. Pour rappel, le club stéphanois réclame entre 15 et 20 millions d’euros pour le départ de son meilleur buteur. Une somme similaire à celle exigée pour la vente de l’ailier Zuriko Davitashvili. Deux départs qui doivent en grande partie financer le prochain mercato des Verts.