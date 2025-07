ASSE ‍: Stassin à Lille, la surprise de l'été ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Lucas Stassin en a informé les dirigeants de l’ASSE, il n’a aucunement l’intention de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Le buteur belge veut partir et Lille fait partie de ses destinations favorites.

Avec 12 buts en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin a crevé l’écran et s’est fait remarquer par bon nombre de clubs européens. Cela tombe bien, le buteur belge de l’AS Saint-Etienne souhaite partir. Les Verts pensaient bien être en mesure de conserver leur jeune attaquant de 21 ans, mais ce dernier refuse de jouer en Ligue 2 à un an de la Coupe du monde 2026 qu’il espère disputer avec la Belgique de Rudi Garcia. Son départ ne fait donc plus aucun doute, à condition que les courtisans de Lucas Stassin paient les 20 millions d’euros minimum réclamés par Saint-Etienne.

‼️EXCLU LIGUE 2 #ASSE 🟢



🚨Selon nos informations, Lucas Stassin 🇧🇪 est d’accord contractuellement avec deux clubs allemands dont le VfB Stuttgart 🇩🇪 qui aimerait faire de Stassin le remplaçant de Woltemade 🇩🇪 en cas de départ de ce dernier 🔜



➡️Le joueur est très intéressé et… pic.twitter.com/8YFmzANCF7 — Transfert Radar (@TransfertRadar) July 11, 2025

Parmi les clubs qui suivent attentivement le joueur stéphanois, Lille fait partie des destinations favorites de l’attaquant selon le compte Transfert Radar. Le média insider ajoute que Lucas Stassin est déçu de quitter Saint-Etienne, mais qu’il sait que ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 en restant dans un club de Ligue 2 sont maigres. En dehors de Lille, le club allemand de Stuttgart est également intéressé et a déjà trouvé un accord contractuel avec l’ex-buteur de Westerlo.

Stassin attend un signe de Lille

La question est maintenant de savoir si Lille, qui apprécie le joueur de l'ASSE, mais qui n'a encore pas fait d'offre, s’activera pour tenter de recruter Lucas Stassin. A ce poste de numéro neuf, les Dogues ont déjà recruté Olivier Giroud et visent par ailleurs Hamza Igamane. Mais pour l’heure, les discussions avec les Glasgow Rangers n’ont pas abouti sur un accord pour le transfert de l’attaquant marocain. Un dossier qui s’enlise et qui pourrait pousser le LOSC à reconsidérer la piste Lucas Stassin à l’avenir, plus le plus grand bonheur de l’attaquant belge et de son entourage.