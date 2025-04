ASSE ‍: Stassin a évité une autre expulsion contre l'OL ‍!

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Plongé dans une soirée de folie lors la victoire de l’AS Saint-Etienne dans le derby face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier (2-1), le héros Lucas Stassin a bien failli commettre l’irréparable en imitant la célébration de Nabil Fekir. Mais grâce à un sursaut de lucidité, l’attaquant belge a évité le pire.

Dimanche dernier, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, Lucas Stassin est vraiment passé par toutes les émotions. Auteur de l’ouverture du score dès la 10e minute de jeu d’une tête rageuse dans la surface lyonnaise, le joueur de 20 ans a ensuite frôlé l'expulsion. Pour un tacle par derrière sur le talon de Corentin Tolisso, le Belge a d’abord écopé d’un carton rouge, que Monsieur Letexier lui a finalement retiré pour lui mettre un jaune après visionnage de la VAR. Si l’annulation de ce carton rouge a provoqué une énorme polémique autour de ce derby, qui a ensuite basculé dans l'irrationnel avec la reprise du match après une longue interruption alors qu’un arbitre assistant avait reçu un projectile sur la tête, Stassin a bien failli ne jamais finir ce match. Puisqu’après une splendide frappe aux 20 mètres, le joueur le plus cher de l’histoire de Sainté, acheté pour 10 ME l’été dernier, aurait pu prendre un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion.

Stassin voulait imiter Nabil Fekir

🚨 Avant d’opter pour la célébration « panthère 🐆 » lors du derby, Lucas Stassin comptait célébrer son but… 𝗘𝗡 𝗕𝗥𝗔𝗡𝗗𝗜𝗦𝗦𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗟 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗡𝗔𝗕𝗜𝗟 𝗙𝗘𝗞𝗜𝗥. 🥶



Selon L’Equipe, et alors qu’il allait permettre à l’ASSE de remporter son premier derby depuis 2019, Stassin avait prévu de fêter un but en reprenant la célébration iconique de Nabil Fekir. En 2017, l’attaquant lyonnais avait ôté son maillot devant les ultras stéphanois après avoir marqué le but du 5-0 sur la pelouse du Chaudron. Marqué par cette célébration, qu’il a découvert en regardant des vidéos des précédents derbys, Stassin n’a pas pu réaliser son petit rêve. Déjà parce qu’il n’aurait pas pu chambrer les supporters lyonnais, sachant que ces derniers étaient interdits de déplacement dans le Forez. Mais aussi et surtout parce qu’il aurait écopé d’un deuxième jaune en enlevant son maillot. Ce qui aurait grandement pénalisé Sainté dans le sprint final de la lutte pour le maintien. Sauveur des Verts à de nombreuses reprises en 2025, Stassin s’est alors rabattu sur une autre célébration, en faisant la panthère noire, comme le Brésilien Alex, Bafétimbi Gomis ou Max-Alain Gradel. Avec celle-ci, Stassin est quand même entré dans la légende du derby contre l’OL… comme Fekir en 2017.