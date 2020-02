ASSE : St-Etienne vexe bassement Stéphane Ruffier

Dans : ASSE.

Avant la 1/2 finale de la Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais, les Verts ont fait disparaître Stéphane Ruffier de leur communication.

Le stade Geoffroy-Guichard ne sera, à priori, pas totalement comble jeudi prochain pour la demi-finale de la Coupe de France entre l’ASSE et Rennes, mais ils devraient tout de même être plus de 30.000 à se presser dans le Chaudron pour ce grand rendez-vous. Pour faire la promotion de cet événement, l’AS Saint-Etienne a fait poser des affiches dans la ville et dans la métropole. Mais les supporters des Verts ont l’œil, et l’un d’eux a remarqué que la première version de cette affiche a été changée suite à la mise à l’écart de Stéphane Ruffier et au coup de sang de son agent.

Tandis que dans la première affiche mise en place, le gardien de but emblématique de l’ASSE figurait en très bonne position à côté de Claude Puel, la seconde a été brutalement changé. Car visiblement, on ne veut pas que Stéphane Ruffier soit ainsi présent sur la promotion de ce St-Etienne-Rennes du jeudi 5 mars, et une nouvelle affiche est sortie avec la tête du gardien de but remplacé par celle de Loïs Diony. Même si le Peuple Vert n’a pas réellement apprécié l’attaque brutale du représentant de Stéphane Ruffier, cette modification n’est pas du goût de tout le monde, certains étant quand même dépités que l’on puisse décider de vexer le gardien de but qui a tant apporté à l’AS Saint-Etienne ces dernières saisons.