ASSE : St-Etienne va doubler l'OM et Lyon, il annonce pourquoi !

Dans : ASSE, Ligue 1, OL, OM.

Alors que la messe semblait dite pour la troisième place de Ligue 1, les deux défaites consécutives de l'Olympique Lyonnais ont permis à l'Olympique de Marseille mais surtout à l'AS Saint-Etienne de revenir dans le rétroviseur de l'OL. Désormais à trois points de son rival éternel, l'ASSE peut clairement rêver du podium et dans L'Equipe, une légende des Verts, Jean-François Larios, estime que Stéphane Ruffier et ses coéquipiers ont pas mal d'atouts pour passer devant Lyon et s'offrir une troisième place qui pourrait devenir une poule aux oeufs d'or pour le club du Forez.

Pour celui qui a été milieu de terrain à l'AS Saint-Etienne, le puzzle peut désormais se mettre en place. « Comment Lyon, qui se trouve en pleine déconfiture, va-t-il tenir la pression à Marseille, qui devra avant cela aller jouer à Guingamp, samedi ? Pendant ce temps, Saint-Étienne n’affrontera plus d’équipes du top 5 et, comme l’OM, il recevra deux fois lors des trois dernières journées, alors que Lyon, lui, jouera deux fois à l’extérieur. Saint-Étienne doit donc profiter du calendrier et de la situation instable de ses deux principaux adversaires pour la troisième place », se délecte d'avance Jean-François Larios, qui rêve évidemment de voir l'ASSE se finir troisième et surtout arracher un ticket pour la Ligue des champions.