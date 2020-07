ASSE : St-Etienne dément la mise à pied de Ruffier

Dans : ASSE.

Annoncée mardi soir, la mise à pied de Stéphane Ruffier par l'AS Saint-Etienne pourrait bien avoir été dévoilée trop tôt.

Mis en cause pour son attitude lors de l’entraînement vendredi dernier, il aurait refusé d’y participer, Stéphane Ruffier a été mis à pied à titre conservatoire affirmaient L’Equipe et Le Progrès. Mais ce mercredi matin, Infosport+ indique que les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont fermement démenti une quelconque sanction déjà prise contre l’expérimenté gardien de but des Verts. « Joint par Infosportplus ce mercredi matin, la direction de l’ASSE dément la mise à pied de son gardien Stéphane Ruffier. À cette heure, la procédure n'est pas encore engagée », précise la chaine d’info sportive du groupe Canal+. A moins d'un an de la fin du contrat de Stéphane Ruffier avec l'ASSE, le situation de ce dernier est visiblement très confuse.