ASSE : St-Etienne dément être au bord d'un gouffre financier

L'AS Saint-Etienne est régulièrement citée comme étant un des clubs les plus en danger en raison de la crise actuelle. Une version que les dirigeants démentent fermement.

Le football professionnel français est entré dans la zone rouge depuis que Canal+ et BeInSports ont annoncé que le versement des droits TV prévu dimanche 5 avril n’aurait pas lieu. Pour l’instant, la LFP tente de négocier avec les diffuseurs afin d’essayer de trouver une solution, mais Maxime Saada a été très clair, jamais C+ ne sera pas « la banque des clubs de Ligue 1 ». Parmi les équipes dont il se dit qu’elles sont en grand danger sur le plan financier, le nom de l’AS Saint-Etienne revient très régulièrement, les Verts ayant déjà été obligés de recourir à un emprunt pour financer son mercato 2018. Et même si des fonds de pension américains seraient déjà prêts à venir en aide aux club de L1, la situation pourrait être tendue dans le Forez.

Faux affirme cependant Bernard Caïazzo. S’exprimant dans Le Progrès, le président du conseil de surveillance de l’ASSE affirme que les Verts n’ont pas plus, ni moins, à craindre que les autres formations de l’élite. « On est le seul club français qui n’a pas perdu d’argent depuis dix ans. Mis à part le PSG qui aura plus de facilité que tous les autres clubs, l’ASSE n’est pas plus en difficulté que Nîmes ou Bordeaux. Tout est une question de temps. Maintenant si la crise dure six mois, pas beaucoup en réchapperont », explique le dirigeant de l’AS Saint-Etienne, qui multiplie les interventions pour essayer de régler au plus vite les soucis financiers des clubs de Ligue 1. Bernard Caïazzo a le sens du dévouement, c'est beau.