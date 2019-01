ASSE : Sous-coté, il met enfin tout le monde d'accord à Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ancien joueur de Rennes, mais également de Bordeaux, Bastia ou encore Sunderland, Wahbi Khazri est un attaquant bien connu en Ligue 1.

Mais il a fallu du temps pour que la majorité des observateurs reconnaissent que l’international tunisien figurait parmi les meilleurs attaquants du championnat. Son début de saison canon à Saint-Etienne (9 buts en Ligue 1) lui permet d’être enfin considéré à sa juste valeur. Et visiblement, cela fait le plus grand bien au buteur de 27 ans, lequel a confié dans les colonnes de France Football qu’il avait été trop longtemps sous-coté en France.

« On ne peut pas aller contre le regard des gens. Si je me suis senti sous-coté ? Oui, parce qu'il y a eu des moments où je faisais de bonnes choses et j'avais le sentiment de ne pas être utilisé à ma juste valeur. Je ne crois pas être un feu de paille. On me demande d'être décisif, de marquer, d'aider à marquer, je pense l'être. Je ne triche pas, je donne tout, et je pense que les gens le ressentent » a expliqué Wahbi Khazri, qui savoure sa belle revanche. Et qui en fait profiter les supporters stéphanois, qui n’ont pas mis longtemps à l’idolâtrer.