ASSE : Son ex débarque au mercato, gros danger pour Puel

Conscient des limites de son équipe sur le plan offensif, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne attend des nouvelles dans le sens des arrivées. Et surtout pas dans celui des départs.

Pour l’AS Saint-Etienne, la finale de la Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain (1-0) vendredi a de nouveau confirmé la tendance aperçue la saison dernière. Si les Verts ont réalisé de belles séquences de jeu contre le champion de France, on constate que leur efficacité offensive dépend surtout d’un homme, à savoir Denis Bouanga, qui avait trouvé le poteau en début de rencontre. Autant dire que Claude Puel attend du renfort dans ce secteur. Et que le départ de son meilleur atout serait un énorme coup dur. Ce mauvais scénario n’est malheureusement pas à exclure pour l’entraîneur stéphanois, qui voit l’un de ses anciens clubs s’approcher dangereusement de l’international gabonais.

En effet, le journaliste de RMC Alex de Castro, invité à un podcast de Nissa Aventi, a annoncé une tentative imminente de l’OGC Nice. Après la signature de Rony Lopes mercredi, le Gym aurait prévu d’enchaîner rapidement avec Bouanga, sa nouvelle priorité. Il s’agit donc d’une réelle menace pour l’ASSE quand on connaît les moyens financiers de Nice. Cet été, les Aiglons ont déjà accueilli six recrues avec les défenseurs Hassane Kamara, Flavius Daniliuc et Robson Bambu, les milieux Morgan Schneiderlin et Rony Lopes, et l’attaquant Amine Gouiri. Rappelons tout de même que Bouanga a récemment démenti toute hypothèse de départ.