ASSE : Le gendre de Puel pistonné au mercato ? Caïazzo a enquêté

Dans : ASSE.

Prêté par Braga, le Camerounais Yvan Neyou fait l’objet d’une polémique à l’AS Saint-Etienne. En cause, son agent qui n’est autre que le gendre de l’entraîneur Claude Puel.

Entré en jeu face au Paris Saint-Germain (défaite 1-0) vendredi, en finale de la Coupe de France, Yvan Neyou a livré une prestation encourageante. Le milieu de terrain arrivé cet été a montré de belles qualités techniques pour sa première en match officiel. Lui qui était pourtant attendu au tournant. En effet, son prêt en provenance de Braga (D2 portugaise), où il évoluait avec l’équipe réserve, a beaucoup fait parler dans la mesure où l’agent du joueur n’est autre que le gendre de Claude Puel. Autant dire que certains ont vu dans cette opération un arrangement entre membres de la même famille… Mais après vérification, le co-président Bernard Caïazzo dément catégoriquement.

« J’ai vu ça. Je me suis renseigné, a reconnu le dirigeant stéphanois dans un entretien accordé à But. Pour l’arrivée de Neyou, il y a eu zéro commission d’agent de donnée. Mais quand on voit la deuxième mi-temps du joueur, je dis "Bravo Claude Puel". On peut même payer des commissions s’il a d’autres joueurs à faire venir ! Il y a des gens qui défendent le parcours de David Wantier. Ce sont ces gens-là qui critiquent Moulin, Perrin, dans l’unique but de faire du tort à Claude Puel. Ces gens-là, moi je dis aux supporters stéphanois qu’ils devraient les boycotter. » Il n’empêche que Caïazzo a lui aussi douté après ces accusations…