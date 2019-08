ASSE : Six mois plus tard, Saint-Etienne a trouvé Cabaye en pleine déprime

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après la résiliation de son contrat à Al-Nasr en janvier dernier, Yohan Cabaye a mis du temps à rebondir.

Sa signature à l’AS Saint-Etienne n’est intervenue que six mois plus tard, une longue période durant laquelle le milieu de 33 ans s’est entretenu avec les installations de son ancien club à Dubaï. Résultat, le Français pense être au niveau sur le plan physique. « Il me manque un peu de ballon, un peu de repères, a confié le renfort des Verts. Ça va revenir très rapidement. Je suis motivé et déterminé. Le reste va venir. » Cabaye a en effet retrouvé de l’enthousiasme, lui qui a mal vécu sa période d’inactivité.

« C’était la première fois que je vivais ça, a-t-il raconté. J’ai essayé de garder des objectifs en tête. Parfois, on se demande pourquoi on le fait. Il me restait un an de contrat. Quand on m’a dit qu’on ne voulait plus de moi, j’ai cherché un nouveau challenge. Je me suis posé des questions. Est-ce qu’un club allait penser à moi ? Le doute s’installe un petit peu mais je n’ai pas lâché. Je sais ce que c’est que d’être écarté, sans club. Au final, je suis récompensé car je me retrouve dans un club comme Saint-Etienne aujourd’hui. Je vais vivre intensément chaque moment. » Désormais, Cabaye devra prouver qu'il possède toujours les qualités pour évoluer en Ligue 1.