ASSE : Six joueurs sur le départ au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

L’AS Saint-Etienne a enregistré le départ de Loïs Diony pour faire un peu de place dans son effectif, et pourquoi pas enregistrer une belle vente si jamais Bristol City venait à monter, ce qui rapporterait 8 ME aux Verts. Mais avec les arrivées hivernales, le club du Forez va désormais penser à faire de la place dans son groupe. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ en ce mois de janvier, mais cela ne se bouscule pas concrètement au portillon. Florentin Pogba et Jonathan Bamba sont très fortement invités à partir, ce qui ne semble pas réellement devoir déboucher immédiatement.

Seul Alexander Soderlund devrait quitter le club pour retourner en Norvège dans les prochains jours. Avec son gros salaire pour un temps de jeu très relatif, Cheikh M’Bengue sera aussi difficile à caser cet hiver. Il pourrait aussi y avoir des départs chez des joueurs souvent utilisés par Jean-Louis Gasset, comme Bryan Dabo et Ole Selnaes, qui n’ont jamais vraiment répondu aux grands espoirs placés en eux. Six joueurs sont donc invités à faire leur bagages au cœur d’un groupe désormais très étoffé avec les quatre arrivées hivernales enregistrées.