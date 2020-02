ASSE : Signer chez les Verts, une énorme erreur ? Et non

Dans : ASSE.

Recruté par l’AS Saint-Etienne début août 2019 à Flamengo moyennant 1ME, Miguel Trauco ne se doutait que quelques semaines après sa signature chez les Verts une première révolution allait intervenir.

En décidant de virer Ghislain Printant et de le remplacer par Claude Puel, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo changeaient la donne et le défenseur péruvien allait rapidement le comprendre. D’abord remplaçant, Miguel Trauco allait même s’installer dans les tribunes, disparaissant du groupe de Claude Puel. Mais avec du travail, l’international péruvien a réussi à inverser la tendance du côté de l’ASSE, au point de devenir un cadre des Verts, ce pour quoi il avait signé à Saint-Etienne au dernier mercato.

Cependant, Miguel Trauco avoue sans problème qu’il s’est demandé s’il n’avait pas fait un mauvais choix de carrière en signant l’été dernier pour trois ans à l’AS Saint-Etienne. « J’ai eu peur de m’être trompé. L’équipe était très mal classée et je ne jouais plus. Je me suis posé des questions, évidemment. Mais ça m’a motivé à regagner ma place. J’ai travaillé pour revenir, pour montrer au coach que j’avais envie de jouer. Si j’ai gagné la confiance de l’entraîneur ? Oui. Enfin j’espère. Je joue. J’enchaîne. Mais je sais que dans ce métier, il n’y a rien d’acquis. Il faut répondre chaque match à cette confiance. Elle se gagne jour après jour », a confié, sur ButFootballClub, le défenseur international péruvien de l’ASSE. Une situation que ce dernier doit évidemment confirmer au fil des matchs, Saint-Etienne et Claude Puel ayant besoin de renouer avec une longue série de victoires pour revenir vers les hauteurs du classement de Ligue 1.