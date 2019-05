ASSE : Signal d'alarmé tiré, la légende Piazza s'agace

Dans : ASSE, Ligue 1.

Légende vivante de l'AS Saint-Etienne, Oswaldo Piazza (à gauche sur notre photo) n'avait pas l'habitude de tergiverser lorsqu'il était défenseur des Verts dans les années 70. Alors, lorsque L'Equipe l'interroge sur le possible départ de Jean-Louis Gasset de son poste d'entraîneur des Verts, l'ancien joueur argentin de l'ASSE, désormais âgé de 72 ans, tire clairement le signal. Et Oswaldo Piazza conseille fermement aux deux présidents de Saint-Etienne de ne pas commettre une erreur énorme en ne donnant pas les moyens à Jean-Louis Gasset d'aller plus loin dans sa mission.

« Il ne faut pas oublier d'où il nous sort : excusez-moi du mot, mais de la merde. Il a repris une équipe seizième à la trêve 2017, avec des joueurs en perte de confiance et il a été l'homme de la situation. Parce qu'il a eu le calme qu'il fallait et surtout, cette capacité à arriver à trouver le plus vite possible des nouveaux joueurs. Parce qu'il a également eu l'intelligence de savoir choisir les bons (...) S'il reste, ce que je souhaite, je le sens capable de renforcer le groupe qu'il a créé et de l'amener encore plus haut. Mais s'il part, on va le payer très cher », prévient très clairement Oswaldo Piazza, qui n'est pas le seul à s'inquiéter pour l'AS Saint-Etienne si Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n'arrivent pas à rectifier le tir lors de la réunion prévue mardi avec leur entraîneur.