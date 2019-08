ASSE : Ses supporters interdits contre l'OM, Sainté vert de rage !

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Lancées dans un combat contre l'homophobie, les autorités politiques et sportives ne perdent cependant pas non plus la main lorsqu'il s'agit de priver les supporters d'aller en déplacement. Ainsi, dimanche soir, il n'y a aura de fans de l'AS Saint-Etienne dans les tribunes du Vélodrome pour le grand classique de la Ligue 1 qu'est le match entre l'Olympique de Marseille et l'ASSE. Et pour les dirigeants des Verts, tout cela commence sérieusement à devenir lourdingue.

« L’AS Saint-Étienne doit une nouvelle fois disputer un match de championnat sans ses supporters. Un arrêté pris par le Ministre de l’Intérieur et un autre émanant du Préfet des Bouches du Rhône interdisent en effet au Peuple Vert tout déplacement à Marseille ce dimanche 1er septembre. L’ASSE déplore cette nouvelle interdiction alors que les derniers déplacements de ses supporters se sont déroulés sans incident. La répétition de ces mesures d’interdiction défigure les stades, pénalise les clubs concernés, décourage les supporters les plus fidèles et va à l’encontre de l’objectif commun: la promotion d’un football festif », indique l'ASSE dans un communiqué. Les ministres concernés par le dossier ont indiqué que cela devenait une priorité, c'est désormais le moment de le prouver, sous peine de donner raison aux Ultras qui pensent que les autorités ne voient les tribunes que comme un empêcheur de tourner en rond...en buvant du Champagne dans les loges. Evidemment.