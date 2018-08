ASSE : Selnaes après Seri, Fulham tente le coup !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après s’être attaché les services de Khazri et de Kolodziejczak, les dirigeants de l’ASSE ont fait du recrutement de Cabella leur priorité n°1.

Dans le sens des départs, plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises d’ici la fin du mercato : Mbengué, Tannane et Lacroix sont notamment sur la liste des transferts. Les autres devraient rester, à moins d’une offre très juteuse. Et cela pourrait bien être le cas pour l’international norvégien Ole Selnaes, qui forme un duo assez prometteur avec Yann M’Vila. Et selon les informations obtenues par le Daily Mirror, les dirigeants de Fulham s’intéressent de près au joueur de 24 ans.

Dans l’esprit du club britannique, le milieu de l’ASSE pourrait former une doublette complémentaire et très technique avec Jean-Michaël Seri, recruté en provenance de l’OGC Nice au début du mercato. Reste à voir ce que l’ASSE réclamera pour un joueur clairement titulaire dans l’esprit de Jean-Louis Gasset. A moins de 10ME, Frédéric Paquet ne devrait même pas discuter. Au-dessus en revanche, il pourrait être tenté de boucler le départ du joueur, et tout cela à une semaine de la fin du mercato en Angleterre. Une information loin d’être anodine et qui pourrait permettre à Sainté de faire monter le prix de Selnaes…