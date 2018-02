ASSE : Santini voit les Verts faire des misères à l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Même s'il a entraîné les deux clubs, c'est plus par sa carrière de joueur de l'AS Saint-Etienne que Jacques Santini a marqué les mémoires. Et à la veille du derby entre l'OL et l'ASSE, l'ancien sélectionneur national a toujours le coeur qui bat pour les Verts. Alors, lorsque Le Progrès l'interroge sur le scénario de la rencontre de dimanche, Jacques Santini n'a aucun doute, l'AS Saint-Etienne ne repartira pas du Groupama Stadium bredouille. Car pour lui, les courbes se sont inversées entre les deux clubs depuis l'incroyable match aller dans le Chaudron.

« A l’aller, le pauvre Stéphane a été fusillé (sic). On sentait, à l’échauffement, dès les premières minutes, que le match était presque perdu d’avance pour elle, pour les raisons que l’on a sues après. Hélas, Garcia n’a pas survécu, sa tête était coupée bien avant ce match. Lorsqu’une équipe ne répond plus à son entraîneur, cela se sent. Dommage car, à mon sens, Garcia aurait pu apporter de bonnes choses (...) De l’équipe battue lors du dernier derby, il ne reste plus grand monde. L’ASSE peut remercier Jean-Louis Gasset, c’est lui qui a su convaincre tous ces internationaux de rejoindre l’ASSE. Cette équipe possède l’expérience, ne s’affole pas, laisse passer l’orage, joue sans pression négative. De leur côté, les joueurs de l’OL ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes si on en croit les déclarations de Genesio. Je ne vois pas les Verts perdre à Lyon. La courbe psychologique s’est inversée. Oui, bien sûr l’OL a des arguments offensifs, mais l’ASSE en a également même si elle n’a pas le volume de l’OL. Il serait dommage d’aller à Lyon en victime alors qu’elle a les arguments pour faire un bon résultat. Je suis convaincu qu’ils feront un très bon match », explique, dans le quotidien régional, un Jacques Santini visiblement convaincu que l'AS Saint-Etienne peut provoquer une très grosse sensation dimanche face à Lyon.