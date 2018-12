ASSE : Sans pitié, Gasset prive les Verts d’un séjour au soleil

Dans : ASSE, Ligue 1.

Aux portes de la zone rouge à la trêve la saison dernière, l’AS Saint-Etienne avait trouvé les solutions pour rebondir.

Tout d'abord, la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur principal avait fait du bien au club stéphanois. Au moins autant que son mercato réussi, avec les arrivées des expérimentés Yann M’Vila, Mathieu Debuchy et Neven Subotic. Il faut aussi rappeler le stage hivernal en Espagne qui avait probablement joué un rôle dans le réveil de l’ASSE. Mais contrairement à ces deux dernières années, les Verts n’auront pas droit au petit séjour au soleil en janvier. Cette fois, la préparation aura lieu dans le froid de Saint-Etienne.

« Après une petite semaine de vacances, on reprendra le travail le 30 décembre ici, à L'Étrat. On achètera des patins, s'il faut reprendre sur la glace, a plaisanté Gasset. On aura deux ou trois séances un peu physiques pour préparer notre mois de janvier car ça va chauffer avec les matchs à répétition. Entre-temps, je n'interdis rien aux joueurs. Je veux simplement qu'ils profitent de leur famille et de leurs amis et qu'ils soient à l'heure le jour de la reprise. » La faute au calendrier ou au budget ? En tout cas, les Stéphanois risquent de travailler dur.