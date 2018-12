ASSE : Sainté va récupérer un redoutable buteur cet été au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Fin août, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne officialisaient le transfert de Franck Honorat en provenance de Clermont. En accord avec le club, l’attaquant de 22 ans a été prêté une saison en Ligue 2. Et il fait le bonheur du Clermont Foot 63, où il a déjà marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives cette saison. Autant dire que c’est un attaquant complet et dont la confiance ne cesse de grimper que Saint-Etienne va récupérer l’été prochain, comme l’a confirmé son partenaire Florent Ogier au site Ma Ligue 2.

« Aujourd’hui en étant avec lui au quotidien, ce n’est plus le même Franck Honorat. Il s’est beaucoup amélioré dans la variation de son jeu. Avant c’était un peu scolaire par rapport à ce qu’on apprend en centre de formation. Maintenant, il a vraiment étoffé son jeu. Il arrive à varier entre la profondeur, jouer dans les pieds, combiner dans les petits espaces… Il est plus imprévisible qu’avant. C’est pour ça aussi qu’il est devenu meilleur. Ses bonnes stats découlent de ses progrès là-dessus. Le fait d’avoir enchaîné beaucoup de matchs depuis deux ans, c’est devenu un joueur complètement différent et prêt pour le haut niveau. La saison dernière, il avait explosé sur la deuxième partie. Cette année, il est en train de confirmer, ce qui est souvent le plus dur. Il va pouvoir faire une saison complète et sans doute meilleure. Il sait que les saisons précédentes lui ont servi et que celle-là doit encore lui servir pour aller à Saint-Etienne. Il a hâte de redécouvrir la Ligue 1 mais il est vraiment investi à Clermont pour que l’équipe aille le plus haut possible cette saison avant de partir l’esprit tranquille. Sur ce qu’il montre avec nous actuellement, je pense qu’en Ligue 1 il va pouvoir faire mal à ses adversaires. La Ligue 2 l’a renforcé et il trouvera la Ligue 1 beaucoup plus abordable qu’il y a trois ans. Il peut vraiment apporter un plus avec ses qualités, que Saint-Etienne n’a peut-être pas ou peu aujourd’hui dans son effectif » a expliqué le défenseur central de Clermont, persuadé que l’ASSE a réalisé une excellente affaire avec Franck Honorat. Les supporters stéphanois l’espèrent également.