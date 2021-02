ASSE : Sainté toujours dans la course pour M'Baye Niang

Dans : ASSE.

Alors que l'on entre dans les dernières heures du mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne n'a pas abandonné tout espoir de faire signer M'Baye Niang.

A moins de douze heures de la fin du mercato en France, l’avenir de M’Baye Niang est loin d’être clair. Car si le Stade Rennais et le Genoa ont déjà trouvé un terrain d’entente pour le prêt de l’attaquant international sénégalais, ce dernier n’a lui pas validé cette opération. Selon TMW, lassé d’attendre la décision du joueur formé à Caen, les dirigeants du club italien se sont déjà lancés ces dernières heures sur d’autres pistes afin de ne pas être bredouilles si M’Baye Niang décidait de ne pas accepter de rejoindre le Genoa, lui qui connaît la Serie A puisqu'il a porté le maillot de l’AC Milan.

Du côté de l’AS Saint-Etienne, même si on a compris l’été dernier qu’obtenir la signature de l’attaquant du Stade Rennais n’était pas simple, on n’a pas encore abdiqué, et c’est ce qui pourrait expliquer l’hésitation de M’Baye Niang à s’engager avec le Genoa. Seul souci, et on le sait depuis 48 heures, après avoir constaté que l'ASSE était prête à mettre 4ME sur le dossier Mostafa Mohamed, le club breton ne veut plus permettre aux Verts de s'offrir à moindre coût l'attaquant sénégalais. Mais le temps presse, et Rennes va devoir vite obtenir des réponses sous peine de conserver un joueur sur lequel Julien Stéphan ne compte plus vraiment. De quoi faire réfléchir tout le monde, et notamment M'Baye Niang dont la carrière s'est déjà enlisé dans le passé et qui veut vraisemblablement ne plus être considéré comme un joueur qui pose des problèmes partout où il passe.